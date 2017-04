Chrissy Teigen, a mulher de John Legend, ajudou uma jovem norte-americana a pagar as propinas de uma escola de estética.

Mercedes Edney estava com dificuldades em arranjar o dinheiro que precisava para completar o pagamento das propinas – cerca de 6 mil dólares - e criou uma campanha online para pagar os seus estudos.

“Eu sei que há, por vezes, um estigma com o facto de se pedir ajuda, mas isto é um sonho enorme que eu tenho e que estou pronta para fazer tudo o que se for preciso”, escreveu a jovem.

Todavia, Mercedes Edney acabou por receber uma doação inesperada. Ao ver o pedido de ajuda, Chrissy transferiu cinco mil e 600 dólares para a jovem.

“A Chrissy Teigen doou-me todo o dinheiro que eu precisava para pagar o curso. Estou mesmo muito feliz. Algo que já não acontecia há muito tempo. Muito obrigada Chrissy e a toda a gente que me apoiou. Isto significa muito para mim”, escreveu a jovem nas redes sociais juntamente com uma fotografia do recibo que recebeu após concluir o pagamento do curso.