O cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, admite, numa entrevista que vai ser transmitida hoje pela Rádio Renascença, que os resultados obtidos pelo governo socialista são "surpreendentes".

"As coisas têm andado e têm andado de uma maneira que, nalguns aspectos, é surpreendente e positivamente surpreendente”, afirmou.

O cardeal patriarca de Lisboa realçou os "sinais de recuperação económica" conseguidos com esta solução governativa. “Baixar o desemprego é bom, diminuir a tensão social, a crispação, é bom (...) No campo do ensino, é bom, haver óptimas perspectivas para actividades como o turismo, é bom. Há aqui coisas boas".

Na entrevista, que será transmitida hoje à tarde pela Rádio Renascença, Manuel Clemente considera ainda que a sociedade portuguesa vive num clima menos crispado e isso “ajuda a resolver os problemas de outra maneira”.