A EDP lança hoje uma nova fatura eletrónica interativa, que, além de ter um formato adaptável a todos os dispositivos fixos e móveis, permite aos clientes uma navegação mais intuitiva, com informação gráfica, resumida e clicável, com acesso detalhado a todas as suas componentes.

A empresa lança, assim, de modo pioneiro uma nova forma de relação com o cliente, num setor em que a fatura é um ponto central de contacto. E dá seguimento a uma das suas apostas estratégicas: aumentar a proximidade com os seus clientes através de uma comunicação mais simples e clara.

Com a nova fatura eletrónica interativa, os clientes da EDP Comercial – empresa do Grupo EDP no mercado liberalizado – vão poder navegar na fatura como se fosse um site, aceder aos consumos, enviar leituras e adicionar alertas ao seu calendário. Também passa a ser possível uma ligação ao site edponline e à nova área de perguntas frequentes, para gerir o serviço ou esclarecer dúvidas. Serão ainda disponibilizadas campanhas e dicas de eficiência energética.

A nova fatura passará a ser enviada aos clientes que já recebiam fatura eletrónica, em formato PDF por email, com indicação das novas funcionalidades disponíveis. Todos os clientes que ainda utilizam a fatura em papel podem desde já aceder a uma demonstração e aderir à fatura eletrónica interativa no site www.energia.edp.pt.

Com este lançamento a EDP dá mais um passo em direção a um dos seus objetivos estratégicos, o de disponibilizar um serviço de excelência aos seus clientes. Já em 2012, a empresa apostou no redesenho da fatura para a tornar mais simples de consultar e, em outubro do ano passado, lançou a Fatura Clara, mais intuitiva, com um novo design, conteúdos relevantes, e informação pedagógica sobre eficiência energética. Desde 2012, a EDP já investiu mais de 40 milhões de euros no desenvolvimento dos seus sistemas comerciais e canais de atendimento.

Esta inovação é acompanhada pelo arranque de uma campanha publicitária que, à semelhança da nova fatura da EDP, assentará na interatividade, através de um vídeo divulgado no YouTube em que os utilizadores são desafiados a escolher finais alternativos para um filme que tem como principal target o cliente digital.

No filme, um casal que organizou uma festa em casa pede ajuda para expulsar os dois últimos convidados. “Por favor ajude-nos a tirá-los cá de casa” – é este o mote para que os utilizadores explorem cada um dos objetos da sala em busca de um final diferente para a história.

Na conceção da campanha, que arranca hoje no digital, como também na imprensa e rádio, e que vai prolongar-se por três semanas, estiveram envolvidas três agências: MTSF Partners (criatividade), MEC (media) e Grand Union (digital).

Na estratégia de comunicação está ainda incluída uma ação especial com a Rádio Comercial, através da qual os ouvintes vão poder interagir de forma ainda mais profunda com este casal, sugerindo os seus próprios finais para a história. A ideia vencedora será retratada numa radionovela que terá como elenco os locutores da Rádio Comercial.