Os momentos finais do encontro entre o Moreirense e o Benfica foram cheios de incidências. Após uma falta de Samaris a meio do meio-campo encarnado, instalou-se a confusão com o grego no centro da polémica. Num momento possível de ver nas imagens televisivas, Samaris parece agredir com um soco o central brasileiro Diego Ivo - situação que passou despercebida à equipa de arbitragem.

Após o final do encontro, o defesa dos cónegos confirmou a agressão em conversa com os jornalistas, embora fazendo uma ressalva... curiosa. "Sim, o Samaris agrediu-me. Mas estava tão nervoso que na hora nem senti o murro. Não sei se o árbitro viu", atirou o defesa de 28 anos.

Diego Ivo, porém, não ficou por aqui. O defesa do Moreirense revelou ainda palavras menos próprias de Jonas, avançado das águias: "Disse que a nossa equipa é pequena e que temos de cair [descer de divisão], que somos uma equipa de m... É triste ouvir essas coisas."