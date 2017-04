O Novo Banco já recebeu luz verde da quase totalidade do novo conselho de administração, estando apenas a faltar a aprovação relativamente a José Eduardo Bettencourt. São, no total, oito os membros, da comissão executiva que continuará a ser liderada por António Ramalho, já Rui Cartaxo será o chairman da instituição financeira.

"A nova Comissão Executiva do Novo Banco foi aprovada pelo Fundo de Resolução em 21 de dezembro e recebeu esta sexta-feira, dia 7 de abril, autorização do BCE para a quase totalidade dos seus nomes. Está assim prestes a ficar completa a equipe que irá assegurar a continuação do Novo Banco (até a venda se concluir naturalmente)“, diz o Novo Banco.

“A Comissão Executiva será composta por membros que em média têm 21,8 anos de experiência bancária dos quais 50% (11 anos) em lugares de administração”, acrescenta. Esta administração “tem uma distribuição de género 30%/70%, apresenta uma média de idade de 52,14 anos e uma média de 3 filhos. A idade varia entre os 58 (máxima) e os 44 (mínima)”, refere.

Na comissão executiva, liderada pelo actual presidente, fica ainda Vitor Fernandes – Chief Comercial Officer – com o pelouro da rede de Empresas; Isabel Ferreira – Chief Comercial Officer – com a rede de Particulares; Jorge Cardoso – CFO (administrador financeiro) e Luísa Soares da Silva – Chief Legal and Compliance Office (anteriormente Partner da MLGTSS).

Depois há ainda Rui Fontes – Chief Risk Officer (responsável pelo risco), que já estava no Novo Banco como director de risco do Novo e do Banco Espírito Santo e antigo director de modelos de risco.

O Novo Banco ainda aguarda autorização para José Eduardo Bettencourt ser administrador. Anteriormente Chairman do Santander Asset Management e administrador do Santander, e que foi Presidente do Sporting ainda não tem o aval do BCE.

A Comissão executiva será composta por sete membros, dos quais mais de metade (4) já assumiram funções de Presidência executiva em instituições financeiras, 3 já foram vice presidentes, 3 já foram CFOs e 3 já presidiram a Sociedades não financeiras, “o que permite assegurar a complementaridade e maior controle interno das decisões e o conhecimento das necessidades dos clientes”, refere a nota.