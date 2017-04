De visita a Cabo Verde, Marcelo Rebelo de Sousa só tem coisas boas para dizer da antiga colónia portuguesa. O Presidente da República definiu o país africano como "uma aposta prioritária para Portugal", agradecendo à comunidade portuguesa pelo contributo anónimo e diário para a “fraternidade” entre os dois países.

“Cabo Verde é para Portugal uma aposta prioritária e sabemos que Portugal é para Cabo Verde uma aposta prioritária, mas mesmo que não fosse para Cabo Verde, seria sempre para Portugal. Cabo Verde é o país irmão que se confunde com o nosso, de tal forma que não sabemos em Cabo Verde quem é cabo-verdiano e quem é português e em Portugal quem é português e quem é cabo-verdiano”, realçou Marcelo, perante uma audiência de cerca de 300 pessoas a bordo da Fragata Álvares Cabral, atracada no porto da cidade da Praia, durante uma receção à comunidade portuguesa residente em Cabo Verde.

Assinalando o facto de, em cerca de um ano, Cabo Verde ter recebido duas visitas do primeiro-ministro, António Costa, e uma visita do chefe de Estado, acompanhado de deputados de todos os grupos parlamentares portugueses - além de os dois países terem realizado uma cimeira bilateral -, Marcelo Rebelo de Sousa considerou existir uma "consonância estratégica em Portugal" relativamente à prioridade das relações entre os dois países. “Isto é um sinal”, atirou, elogiando os portugueses residentes no país africano - cerca de 16 mil, com 80 por cento a deter dupla nacionalidade: "Portugal acredita em Cabo Verde, na fraternidade entre os dois países e agradece o vosso papel porque essa fraternidade é vivida por vós todos os dias, não é uma questão de discursos ou de palavras, é de obras."

O Presidente da República portuguesa realçou ainda o “exemplo excecional” da comunidade nas diversas áreas de relacionamento entre os dois países, sublinhando que a “fraternidade bilateral e multilateral” passa pelo “arrojo, iniciativa, imaginação e criatividade” dos portugueses. “Em cada investimento, em cada contributo no posto de trabalho, em cada momento educativo, cultural ou social, em cada passo que é dado nesta ilha como em todas as ilhas de Cabo Verde onde estais, é Portugal que está. Obrigada por aquilo que anonimamente é o vosso contributo para tornar Portugal presente em Cabo verde”, sentenciou.