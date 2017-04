Um executivo da plataforma de música Spotify foi uma das vítimas mortais do ataque terrorista da passada sexta-feira, em Estocolmo, Suécia.

Chris Bevington, cidadão britânico de 41 anos, trabalhava na empresa há cinco anos e era responsável pelas parcerias globais. Mudou-se para a capital sucia recentemente, com a sua família.

O co-fundador do Spotify, Daniel Ek, usou as redes sociais para dizer que se sente “devastado” com o que aconteceu.

Na passada sexta-feira, um camião foi contra uma multidão que se encontrava numa rua de Estocolmo. Fez quatro vítimas mortais e 15 feridos.