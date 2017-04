A organização não-governamental Greenpeace revelou recentemente que a Coca-Cola não está a cumprir com os requisitos necessários para combater a destruição do meio ambiente. Isto porque, segundo uma análise feita pela mesma organização, a empresa norte-americana produz mais de 100 mil milhões de garrafas de plástico descartável num ano.

De acordo com o site britânico Independent, a Coca-Cola esteve envolvida numa polémica no passado mês de março, depois de se ter recusado a apresentar os números relativos à quantidade de plástico usado na produção das suas garrafas. Estes números foram pedidos pela Greenpeace, num inquérito feitos às seis maiores empresas do mundo de produção de bebidas.

Agora, a Greenpeace garante ter descoberto o ‘segredo’ da Coca-Cola. A organização analisou as vendas anuais da empresa, desde 2012, no que diz respeito a certos produtos e aquilo que representam no total dos encargos com embalagens. Assim, a Greenpeace concluiu que a maior empresa de venda de refrigerantes do mundo vende entre 108 e 128 mil milhões de garrafas de plástico num ano.