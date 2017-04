Mario Balotelli está definitivamente de volta aos bons momentos. O avançado italiano, por vezes mais falado pelo que faz fora do campo do que propriamente pelas exibições nos jogos, soma 15 golos em 24 jogos pelo Nice esta temporada, tendo marcado por quatro vezes nos últimos quatro jogos. Aliás, nesta jornada foi ele o obreiro da vitória da sua equipa em Lille, ao fazer os dois golos no triunfo por 2-1.

Mas... é de Balotelli que se está a falar, e como tal, os feitos não podiam ficar pelo relvado. Terminado o jogo, e quando a comitiva do Nice se preparava para viajar de volta para casa, o Super-Mário deu "show" no aeroporto. Pode ver como no vídeo em baixo - nem o internacional português Ricardo Pereira conseguiu esconder o sorriso.