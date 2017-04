António Sagreiro, o treinador de guarda-redes dos escalões de formação do Portimonense, morreu este domingo na sequência de um acidente de viação.

O treinador não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto da colisão com outro veículo na Estrada Nacional 125, no concelho de Lagoa, e acabou por morrer no hospital de Portimão. Tinha 66 anos.

"Era um amante do futebol no seu estado puro e era uma pessoa boa", lê-se numa nota publicada na página oficial do clube, na qual a Administração "manifesta as mais sentidas condolências à família do já saudoso" treinador.

António Sagreiro desempenhava as funções de treinador dos guardiões dos escalões de formação do Portimonense há cerca de 20 anos.