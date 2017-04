O árbitro do jogo de futsal entre o Cimo de Vila de Castanheira e o Salto, do campeonato distrital de Vila Real, em Chaves, terminou o jogo deste domingo dez minutos mais cedo, após ter expulsado dois jogadores

O juiz foi obrigado a ‘esconder-se’ nos balneários e a chamar as autoridades para conseguir sair em segurança das instalações.

A PSP de Chaves garantiu, ao Jornal de Notícias, que “não houve invasão de recinto”, não tendo sido registadas queixas de quaisquer agressões. Por outro lado, “houve insultos ao árbitro, que expulsou dois jogadores e acabou o jogo a 10 minutos do fim. Fechou-se no balneário e chamou as autoridades", confirmou fonte policial.

Deslocaram-se ao recinto, cinco elementos da PSP que evacuaram o pavilhão e escoltaram o árbitro das instalações até ao carro, onde terá seguido “sem problemas”.

A PSP adiantou ainda ao mesmo jornal que o árbitro não apresentou queixa, mas avisou que iria reportar o incidente no relatório do jogo.