Depois do jornal Huffington Post ter considerado a praia da Ponta da Piedade, em Lagos, como a mais bonita do mundo, esta zona do Algarve recebe agora outra menção honrosa.

A revista de viagens Condé Nast Traveller revelou, no mês passado, a lista das que considera ser as mais bonitas grutas do mundo e o Algar de Benagil, no concelho de Lagoa, surge no topo da lista.

A lista das 15 grutas mais deslumbrantes e que merecem uma visita – que pode ser vista abaixo – traz sugestões espalhadas pelo mundo inteiro.

Algar de Benagil, Algarve, Portugal;

Gruta no Glaciar de Vatnajökull, Islândia;

Antelope Canyon, Arizona, EUA;

Gruta de Phraya Nakhon Cave, Tailândia;

Marble Caves, Patagónia chilena;

Gruta Son Doong, Vietnam;

Uplistsikhe Cave Complex, Geórgia;

Gruta de Fingal, Escócia;

Grutas Ajanta, Índia;

Reed Flute Cave, Guilin, China;

Cueva Ventana, Porto Rico;

Grutas de gelo de Valdez, Alasca, EUA;

Devetashka Cave, Bulgária;

Škocjan Caves, Eslovénia;

Frozen Lake Baikal, Sibéria

Caso queira consultar o artigo original da Condé Nast Traveler, clique aqui .