Pepe quer muito ficar no Real Madrid, mas a sua vontade pode não chegar. Este domingo, o internacional português até prometeu "esperar até ao último segundo" por uma proposta de renovação do clube merengue, mas houve mesmo quem já se tenha despedido dele.

É o caso de Nacho. Também ele central do Real, o defesa espanhol soltou uma inconfidência durante a visita à Peña Ramon Mendoza, num ato oficial que contou com a participação do presidente Florentino Pérez e de históricos do clube como Raúl ou Michel - além do próprio Pepe, que marcou presença apesar de ter partido duas costelas no dérbi com o Atlético. "É especial porque é um ato de despedida para o Pepe. Agradeço tudo o que aprendi com ele", disse Nacho.

Palavras que podem ajudar a clarificar a vontade do Real em relação ao futuro de Pepe. Ainda assim, o central luso-brasileiro não desarma. "Sobre o meu futuro, só Deus sabe. Tenho contrato até 30 de junho. Como já disse, vou esperar pelo Real Madrid até ao último segundo, porque esta é a minha casa e considero que tenho valor para poder estar no Real Madrid. Trabalho para isso, sacrifico-me para poder estar aqui", realçou Pepe, comentando ainda a lesão que o obrigou a sair mais cedo do dérbi madrileno: "Vou procurar recuperar o mais rápido possível para poder voltar e poder estar com os meus companheiros. Há muitas coisas por ganhar e temos de lutar por cada bola e cada título que falta."