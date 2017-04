A EMEL e o estacionamento intermunicipal

Faz sentido que se estude e equacione a criação de uma entidade pública, inspirada nas boas práticas da EMEL, para tratar, gerir e regular a rede de estacionamento da Área Metropolitana de Lisboa, dando respostas a esta questão concreta, poupando problemas, tempo e dinheiro

São milhares e milhares as pessoas que quase todos os dias – porque vivem num concelho da área metropolitana, trabalham noutros concelhos da AML, têm familiares, filhos e netos a trabalhar e/ou a estudar noutros concelhos – têm de se deslocar de concelho em concelho para ir trabalhar, regressar a casa, tratar de uma miríade de assuntos particulares, familiares, profissionais ou outro tipo de coisas que a vida quotidiana lhes impõe.

Considerando a inexistência de uma rede de transportes públicos e coletivos que sirva bem os interesses da cidade e dos lisboetas, é evidente que as pessoas recorrem ao automóvel, apesar de todas as campanhas levadas a cabo por este executivo municipal.

Atualmente temos 162 mil viaturas registadas em Lisboa e, para além destas, entram diariamente na cidade mais de 400 mil. Em cada quatro automóveis, um pertence a um lisboeta… Para estes 462 mil automóveis, a cidade tem disponíveis 200 mil lugares de estacionamento, geridos pela EMEL – Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa –, que tem como objeto a gestão da concessão do estacionamento público no município de Lisboa, estacionamento esse integrado no sistema global de mobilidade e acessibilidades definido pelo município.

São conhecidas as diferenças que existem de concelho para concelho em razão dos critérios de estacionamento, mobilidade, segurança, oferta de transportes públicos e coletivos. E o que isso concorre para tornar a vida de milhares de pessoas, famílias e até de empresas num caos. Com perdas diversas: de tempo, económicas, de saúde, de estabilidade, etc…

A poucos meses das eleições autárquicas deste ano, esta discussão torna-se oportuna, sobretudo quando é um problema recorrentemente reportado pelos munícipes nas reuniões descentralizadas da CML. Não houve uma única reunião durante este mandato (esta semana realizou-se a 156.a) em que esta questão não tivesse sido abordada como uma grave e incómoda preocupação de tantos lisboetas. Este, sim, é um problema que interfere na vida concreta das pessoas. De todos os concelhos da AML.

Cada vez mais, o território metropolitano de Lisboa tem de funcionar de forma articulada em matérias desta natureza: estacionamento, mobilidade e segurança dos transportes públicos e coletivos da AML. Tudo se cruza e está interligado.

Daí fazer sentido que se estude e equacione a criação de uma entidade pública, inspirada nas boas práticas da EMEL, para tratar, gerir e regular a rede de estacionamento da Área Metropolitana de Lisboa, dando resposta a esta questão concreta. Poupando problemas, tempo, dinheiro e acrescentando ganhos diversos para as pessoas e as empresas. A oferta de produtos integrados deve ser diversificada e transversal à geografia dos concelhos limítrofes: por exemplo, passes intermodais com estacionamento gratuito nos parques periféricos da cidade ou diferenciação nos custos de estacionamento entre residentes e as viaturas que vêm de outros concelhos (essa diferenciação seria recíproca, no sentido em que uma viatura registada em Lisboa, quando se deslocasse a Sintra, também teria um agravamento no custo de estacionamento). Ou seja, é possível encontrar medidas que respeitem as idiossincrasias de cada concelho.

Na verdade, o estacionamento na AML, território em que o automóvel ainda é utilizado sobremaneira por falta de alternativas viáveis (bicicletas não contam!), já não é um problema só de Lisboa, Almada ou Oeiras. É de todos os concelhos. E só com uma visão intermunicipal e supramunicipal se poderá melhorar as condições que nos condicionam e bloqueiam em benefício dos cidadãos e empresas.

Há 20 anos, quando a EMEL foi criada, houve muita polémica envolvida na esfera da sua atuação e na metodologia engendrada para sancionar determinadas infrações. Além disto, foram várias as freguesias de Lisboa que recearam esta autonomia delegada numa empresa municipal para tratar de todas as questões relacionadas com o estacionamento, porque consideravam que cada uma deveria ser responsável por estabelecer os seus critérios. E, mais tarde, reconheceram que só respostas superiores às suas circunscrições de freguesia seriam úteis.

Daí que me pareça que já estamos em condições de fazer o caminho supramunicipal. Para a AML. O modelo de gestão da EMEL não é estático. É dinâmico. E tem de ser ainda muito aperfeiçoado, nomeadamente na sua relação com a cidade e com os seus munícipes, historicamente caraterizada por muitas contendas, litígios e amargos de boca que não favorecem os seus funcionários no desempenho das suas funções do dia-a-dia. Não imagino a pressão a que estes profissionais estão sujeitos quotidianamente, alimentada por uma ausência de estratégia por parte de uma empresa que deveria tomar um outro rumo de pacificação com os utentes, em vez de perpetuar a hostilidade de parte a parte. Tem de haver compreensão para sensibilizar os destinatários das medidas que se quer implementar para organizar e gerir a mobilidade na cidade, em vez de se impor pela força e coação penas sancionatórias tantas vezes desproporcionadas face à dimensão da infração.

Comecemos por aqui e por este ponto de partida para uma solução metropolitana que, com o passar do tempo, fará cada vez mais sentido.

