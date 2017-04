Raposa do deserto

Ninguém sabe ainda o que Donald Trump vai fazer a seguir ou se este ataque à base síria foi meramente voltado para dentro. Porém, a História também ensina que há momentos em que um acontecimento, cuja importância pode não ser imediatamente compreendida, faz mudar quase tudo

Quase todas as decisões tomadas até agora pela administração Trump estiveram envolvidas em controvérsia, com duas exceções: o bombardeamento à base síria de Al-Shayrat, nos arredores de Homs, e a nomeação do general Herbert Raymond McMaster como conselheiro de segurança.

Neste momento já deve ser claro para todos que ninguém detém o monopólio do sofrimento na guerra na Síria e ninguém possui o monopólio da moralidade. Trump surpreendeu e agiu.

Antes de falar da resposta norte-americana ao ataque com armas químicas contra civis, conto um pequeno episódio passado com o então presidente Richard Nixon. Estávamos no final de maio de 1971 e o presidente fazia uma visita a Teerão, onde foi recebido com a inexcedível hospitalidade persa. Durante o extravagante jantar de boas vindas oferecido pelo xá, coube ao presidente fazer um brinde. Como os holofotes estavam demasiado fortes para conseguir ler o discurso preparado pelos assessores – ou, numa outra versão talvez mais próxima da verdade, porque não queria aparecer na televisão de óculos –, Nixon falou de improviso, andou às voltas e propôs um brinde à “encantadora imperatriz”. O discurso mundano provocou aplausos menos que mornos e a tragédia dos curdos – a CIA conduzia à época três grandes operações clandestinas: Angola, Chile e curdos – começou após esta viagem presidencial. Vaidade pessoal e excessos de linguagem e uma certa dose de ingenuidade têm uma longa tradição em líderes norte-americanos. Daí a importância dos “adultos”, leia-se “profissionais”, como conselheiros.

O Senado norte-americano confirmou a nomeação do general Herbert Raymond McMaster para conselheiro de segurança quase por unanimidade, com 98 votos a favor e 1 contra. McMaster, de 54 anos, conhecido pelo seu discurso franco e incómodo, é uma lenda viva. Na Primeira Guerra do Golfo, em 1991, era então capitão e comandava um grupo de tanques de combate, entrou para a história militar na batalha de 73 Easting . Numa espécie de David contra Golias, nove carros de combate norte-americanos puseram fora de ação mais de 80 da Guarda Republicana de Saddam Hussein. A batalha entrou para os livros das academias militares norte-americanas. Na mais nobre de todas elas, West Point, estudou história e política McMaster. Como a formação humanística é tão levada a sério em West Point como o conhecimento de ciências militares, McMaster tornou-se um espírito livre, tão livre quanto os militares o podem ser, e um erudito. A sua tese de doutoramento, que escreveu como major, “Dereliction of Duty” – sobre as falhas do generalado norte-americano na Guerra do Vietname, os paralelos que se podem traçar com o Iraque, assim como a comunicação entre militares e políticos; John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson ignoraram os conselhos dos seus chefes militares quando lhes foi conveniente politicamente –, não só se tornou uma obra de referência histórica e um best-seller como também ajudou a corrigir uma visão romantizada que a América tinha acerca de si mesma.

Na Segunda Guerra do Golfo comandou 5200 soldados em Tal Afar e desenvolveu a tática de contrainsurgência clear, hold and build, que o general David Petraeus adotaria para todo o território iraquiano. Dito de uma forma simples, tratava- -se de procurar o diálogo com os grupos locais e colocar os soldados de forma descentralizada em zonas da cidade onde pudessem, pouco a pouco, ganhar a confiança da população e o seu apoio na luta contra os rebeldes e os terroristas.

O general conhece bem não apenas o Médio Oriente mas também a Europa, dos anos em que esteve estacionado em Bamberg, na Alemanha, e pode ser um fio da balança para equilibrar duas outras cabeças: a de Jared Kushner, o genro do presidente, e a de Stephen Bannon, conhecidas pelo seu “voluntarismo”.

Ninguém sabe ainda o que Donald Trump vai fazer a seguir ou se este ataque à base síria foi meramente voltado para dentro. Porém, a História também ensina que há momentos em que um acontecimento, cuja importância pode não ser imediatamente compreendida, faz mudar quase tudo. E nesses momentos é tranquilizante saber que na Sala Oval há adultos como James Mattis ou McMaster.

Escreve à segunda-feira