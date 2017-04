O jogo entre o Moreirense e o Benfica ficou marcado por uma agressão de Samaris ao seu adversário Diego Ivo.

Nos momentos finais do jogo, o jogador dos encarnados atingiu o defesa do Moreirense, Diego Ivo, com um murro na barriga.

Todavia, o jogador não foi alvo de uma ação disciplinar por parte da equipa de arbitragem.