Uma colisão entre dois veículos ligeiros, na A1, em Vila Nova da Rainha (Azambuja) provocou esta manhã cinco feridos ligeiros.

As duas vias, no sentido Norte-Sul da autoestrada ficaram cortadas na sequência do acidente a partir das 06h20, altura que se deu a colisão.

O trânsito ainda se encontra muito condicionado.

No local estiveram 24 operacionais, acompanhados por 10 viaturas dos Bombeiros da Brisa, GNR e ainda Cruz Vermelha Portuguesa.