A apresentação da candidatura de Álvaro Almeida à Câmara Municipal do Porto reuniu, pelo menos, quatro nomes dados como possíveis candidatos à liderança do PSD no próximo congresso: o líder em funções, Passos Coelho; o eurodeputado, Paulo Rangel; o ex-líder da JSD, Pedro Duarte; e, claro, o último homem dos sociais-democratas a presidir a autarquia da Invicta, Rui Rio

Para quem suspeitava da ocorrência de momentos constrangedores, não se poderá dizer que não se deram – foram até aplaudidos. No momento em que Rio, que já afirmou publicamente não descartar apresentar-se no próximo congresso, se sentou na primeira fila, mesmo ao lado de Pedro Passos Coelho, a sala irrompeu em aplausos.

Se por apelo à unidade no partido quando o desafio das eleições autárquicas se avizinha severo, se por mera estupefacção após uma semana em Rui Rio surgiu em força na praça pública, talvez um pouco de ambas.

Afinal, quanto mais próximas as autárquicas, mais próximo o congresso, e quanto mais próximo o congresso, mais próximo o surgimento de Rui Rio.

Passos, no entanto, saudou o ex-autarca: “Quero congratular a presença de alguém que foi para nós – e é para nós – uma referência muito atual de presidência de Câmara no Porto, que é o Rui Rio”, sendo interrompido por novos aplausos e completando que “com muito prazer” o fazia.

Gestão herdada, diz Passos

De seguida, o presidente do Partido Social Democrata virou-se para o Porto sob a perspetiva eleitoral e nacional. “No Porto, como no país, vive-se de uma gestão que foi herdada”, compara, sendo que a popularidade, tanto do governo nacional como do local, tem ultrapassado o dos respetivos opositores. Mas, diz Passos, “não é assim que se constrói futuro”, beneficiando “apenas da conjuntura”.

O líder não compactua com a ideia “de que as autárquicas já estão decididas”.

“Nunca nos deixámos de mobilizar quando nos pintam o retrato mais adverso”; “contem nos momentos de maior adversidade com a maior união”, garantiu também Passos Coelho, que vê “o Porto parado há quatro anos”.

fora da academia

Sobre Álvaro Almeida, o candidato do partido apresentado, descreve-o como “uma personalidade independente que muito prezamos e respeitamos”, que “não foi desencantado nos cantos da universidade” e que poderá “restaurar uma ambição ao Porto que o Porto tem vindo a perder”.

Álvaro Almeida, que se candidata sob o lema “Poto autêntico – os portuenses primeiro”, afirmou que na cidade “a qualidade de vida não melhorou porque o atual executivo não está preocupado com os portuenses. O executivo só se interessa pela imagem e a do seu presidente”.

O candidato do PSD diz que com a presidência de Rui Moreira – que é apoiado pelo PS e pelo CDS – “os portuenses foram traídos”. “O que hoje temos é uma inversão completa de princípios, da ética e da credibilidade na relação entre eleitos e eleitores”.

Para Álvaro Almeida, o “estado do atual governo autárquico é uma aberração política – que nem como geringonça se pode qualificar”.

Depois da apresentação, Almeida foi ver o Porto-Belenenses.