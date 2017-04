Rui Rio ainda vai ter de esperar

Este sábado, Passos Coelho e Rui Rio sentaram-se lado a lado, na apresentação do candidato do PSD à Câmara do Porto.

Este sábado, Passos Coelho e Rui Rio sentaram-se lado a lado, na apresentação do candidato do PSD à Câmara do Porto.

Ao contrário do CDS, os sociais-democratas decidiram correr em pista própria nas autárquicas do Porto. Fizeram bem: politicamente, é bom sair do clima de “união nacional” que grassa a norte, com CDS e PS juntos à volta do independente Rui Moreira. Desta vez, Rui Rio também apoia o candidato do PSD, e não Rui Moreira – como fez há quatro anos, quando o candidato à Câmara Municipal do Porto era o seu arqui- -inimigo Luís Filipe Menezes, a quem o “liga” um conflito que se perde na noite dos tempos.

É verdade que Rui Rio pode mudar de ideias – já mudou no passado – mas, agora, o espaço que lhe sobra para não se candidatar contra Passos Coelho no próximo congresso do PSD já é mínimo. É por isso que não deixa de ser cómico que o “challenger” da liderança e o atual líder tenham sido aplaudidos por se sentarem lado a lado. Na semana passada, Pedro Passos Coelho veio clarificar o que para muitos ainda era uma dúvida: não se demite se perder as autárquicas. A notícia é que não se demite antes do próximo congresso, em 2018, porque o mais provável é que o PSD volte a repetir a derrota autárquica de há quatro anos.

Embora as sondagens que têm vindo a público deem o PSD em queda cada vez mais livre, Passos Coelho garante que vai até ao fim e que será candidato no próximo congresso dos sociais- -democratas. Portanto, Rui Rio não vai ter a passadeira vermelha que desejaria para uma consagração como líder e terá mesmo de ir a jogo: disputar votos dentro do aparelho, com que nunca se deu particularmente bem. Mas os tempos são outros. E é preciso também saber até que ponto o PSD, habituado a ser um partido de poder durante boa parte da nossa democracia, aguenta a mó de baixo que parece perpetuar-se desde que sucumbiu a uma moção de censura e deu lugar ao governo Costa.