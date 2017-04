O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garantiu que a manutenção da solução governativa portuguesa atual não está em causa, mas deixa um recado: é preciso ultrapassar "constrangimentos".

"Não consideramos como de urgência qualquer renegociação ou a procura de uma qualquer solução na medida em que essa posição conjunta continua nos seus pressupostos a estar atual", afirmou Jerónimo de Sousa, à margem da inauguração do Centro de Trabalho do PCP de Olhão, acrescentando que, no entanto, "há contradições que se agravam".

"O caminho vai ficando mais estreito se não nos libertarmos dos constrangimentos que hoje existem sobre o país", disse, apontando que é preciso dar respostas aos anseios dos trabalhadores ao nível dos rendimentos ou da precariedade laboral.

Jerónimo de Sousa referiu que sente que o caminho "se estreita mas não está fechado", havendo da parte do PCP a vontade de cumprir o compromisso assumido com os portugueses.

Para o líder comunista, um dos grandes problemas da atual situação política é Portugal não se libertar da submissão às instituições europeias e ao euro e o governo ser "pouco audaz" e não acompanhar a necessidade de valorização dos salários e dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente no plano da contratação coletiva.

Já em relação à negociação do Orçamento do Estado (OE) vai ser, segundo Jerónimo de Sousa, uma oportunidade para perceber se o governo vai continuar na linha de progresso e de valorização ou se alguns constrangimentos se vão sobrepor.

"Vamos ver se o OE continua nesta linha de progresso e de valorização ou se os constrangimentos que existem sobre nós são mais fortes e travam esse caminho de progresso que se tem verificado", afirmou.