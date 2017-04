Já são conhecidos os onzes de Moreirense e Benfica para o encontro desta noite em Moreira de Cónegos, a contar para a jornada 28 da Liga portuguesa. Realce, nas águias, para o regresso de Fejsa à titularidade, quase dois meses depois da última aparição (em Braga, a 19 de fevereiro).

Mantém-se ainda Grimaldo no lado esquerdo da defesa, com Rafa à sua frente e Jonas ao lado de Mitroglou no ataque. No Moreirense, Cauê e Dramé rendem Schons e David Ramírez em relação à derrota no Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal, na última ronda (2-0).

ONZES INICIAIS

MOREIRENSE: Makaridze; Sagna, Diego Ivo, Diego Galo e Rebocho; Bouba Saré, Cauê e Neto; Dramé, Boateng e Nildo

BENFICA: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelof e Grimaldo; Salvio, Fejsa, Pizzi e Rafa; Jonas e Mitroglou

Suplentes

Moreirense: Stefanovic, André Micael, Schons, Roberto, Alex, Ramírez e Sougou.

Benfica: Júlio César, Eliseu, Filipe Augusto, Samaris, Carrillo, Zivkovic e Cervi