Estima-se que em Portugal, a prevalência do Parkinson é de 180 em 100 mil habitantes. O estudo foi realizado em conjunto pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) juntamente com a Associação de Doentes de Parkinson.

A doença de Parkinson, a patologia neurodegenerativa mais prevalente a seguir à de Alzheimer e que, segundo a Lusa, já afeta quase 20 mil portugueses, irá aumentar com o envelhecimento da população.

No dia 11 de abril, data de nascimento do médico James Parkinson, assinala-se o Dia Mundial da patologia, que atinge mais de uma em cada mil pessoas na Europa. Salientando que a doença de Parkinson é "também uma patologia do envelhecimento", a médica Cristina Januário, citada pela Lusa, alerta que a população portuguesa está a envelhecer, o que aumenta a sua prevalência.

Apesar de a doença ser progressiva e de ainda não se poder travar o seu curso, alguns doentes conseguem reunir os requisitos para se submeterem a uma terapêutica disponível desde 2002 em Portugal, que consiste no implante de um dispositivo que estimula núcleos específicos no cérebro.

Nos últimos anos, várias centenas de doentes em Portugal recuperaram autonomia e mobilidade através daquela cirurgia inovadora, que trouxe melhorias significativas na qualidade de vida dos pacientes ao baixar as dosagens de medicação e ao reduzir os sintomas motores.