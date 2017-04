Portugal está a um pequeno passo de garantir o apuramento para o Euro 2018 em futsal. A Seleção nacional goleou este domingo a Finlândia, por 5-1, na segunda jornada da poule de apuramento para o Euro 2018, e soma agora seis pontos em dois jogos, depois de ter vencido a Letónia por 2-1 no sábado.

Pode, até, carimbar já o passaporte para a competição na Eslovénia, caso a Roménia perca ou empate neste domingo com a Letónia. Se vencer, a decisão do apuramento luso fica adiada para o jogo de terça-feira entre Portugal e os romenos, que jogam em casa, no encerramento do Grupo D da fase de apuramento.

Ailton (bis), Fábio Cecílio, Bruno Coelho e Tiago Brito fizeram os golos portugueses frente à Finlândia. Autio marcou para os finlandeses. Portugal começou com André Sousa, Bruno Coelho, Fábio Cecílio, João Matos e Ricardinho. Jogaram ainda Tiago Brito, Márcio, André Coelho, Nilson, Anilton e Pedro Cary.