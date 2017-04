Nos últimos dois dias as autoridades tiveram de atuar em várias ocasiões no Hotel Pueblo Camino Real, perto da cidade de Málaga, onde estavam instalados os jovens portugueses. A informação foi avançada por uma fonte da polícia em Torremolinos à agência noticiosa EFE.

No sábado, o hotel onde estava alojado um grupo de 800 estudantes portugueses do ensino secundário disse que expulsou os jovens por danos e vandalismo verificados nos últimos dias.

"Sim, destruíram muitas coisas, temos muito prejuízo, mas só vamos falar sobre isso na segunda-feira", disse fonte do hotel Pueblo Camino Real, em Torremolinos, que remeteu mais explicações para uma conferência de imprensa na segunda-feira.

No entanto, o responsável de uma das agências que organiza as viagens dos jovens portugueses ao sul de Espanha negou que tenham havido desacatos e desmentiu a ordem de expulsão.

Nuno Dias da agência "Slide in Travel" disse a vários órgãos de comunicação social portugueses que "os finalistas saíram no dia em que deviam ter saído, quando completaram as seis noites de hotel".

Recorde-se que, milhares de estudantes portugueses do ensino secundário portugueses estão em várias localidades do sul de Espanha em viagens de finalistas.