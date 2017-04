O Bloco de Esquerda vai avançar com uma proposta para reforçar os direitos dos trabalhadores por turnos. A ideia é terem mais um dia férias por cada dois anos de trabalho noturno ou por turnos e um limite máximo de 35 horas semanais de trabalho, em dois meses por cada ano de trabalho por turno ou noturno, revela o Dinheiro Vivo.

Os bloquistas também defendem a alteração da forma de contagem das horas de trabalho noturno - atualmente entre a meia-noite e as cinco da manhã), para que este passe a ser compreendido entre as 22 horas e as 7 horas do dia seguinte - e o direito à reforma antecipada sem penalizações, em dois meses por cada ano de trabalho por turno ou noturno.

Estas propostas vão ser entregues ao Parlamento, com o Bloco a apresentar várias alterações ao Código do Trabalho, além de propor um alargamento da proteção social destes trabalhadores.

De acordo com o site, Portugal conta com cerca de 725 mil trabalhadores por turno — o equivalente a dois em cada dez dos empregados no país. Estes trabalhadores fazem o mesmo horário semanal em vigor no setor privado (40 horas) e têm direito aos mesmos dias de férias. Quanto à duração dos turnos, o Código do Trabalho prevê apenas que a duração de cada turno não pode ultrapassar os limites normais dos período de trabalho e que o trabalhador só pode mudar de turno após o dia de descanso semanal.