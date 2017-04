Lewis Hamilton foi o vencedor do Grande Prémio da China. O piloto britânico bateu Sebastian Vettel, igualando o alemão na liderança do Mundial de Pilotos, com 43 pontos - Vettel, recorde-se, havia ganho na Austrália.

Esta foi já a sexta vitória de Hamilton em Xangai, naquele que foi o seu 106º pódio na Fórmula 1, igualando o número de pódios de Alain Prost e passando a ser o segundo melhor de sempre na competição.

Um dos motivos de maior interesse da prova, porém, foi mesmo a impressionante recuperação de Max Verstappen. O jovem holandês da Red Bull arrancou no 16º lugar e ganhou 9 posições apenas na primeira volta. À volta 11 já era segundo, depois de passar Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo. Acabou por concluir a prova no terceiro posto.

“Foi desafiante, acho que passei uns nove carros na primeira volta. Foi como um jogo de vídeo. Não tive muito tempo de pista para encontrar o melhor equilíbrio do carro porque mal fiz a qualificação. Não esperava terminar no pódio, só queria ter pista limpa", referiu Verstappen no fim. Com 25 pontos, o holandês é terceiro no Mundial de Pilotos, atrás apenas de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

No Mundial de Construtores, a Mercedes passa a ter 66 pontos, mais um que a Ferrari, enquanto a Red Bull tem 37 pontos.

Classificação Mundial de Pilotos:

1. Lewis Hamilton, 43 pontos

= Sebastian Vettel, 43 pontos

3. Max Verstappen, 25

4. Valtteri Bottas, 23

5. Kimi Raikkonen, 22

6. Daniel Ricciardo, 12

7. Carlos Sainz, 10

8. Felipe Massa, 8

9. Sergio Perez, 8

10. Kevin Magnussen, 4

Mundial de Construtores:

1. Mercedes, 66 pontos

2. Ferrari, 65

3. Red Bull, 37

4. Toro Rosso, 12

5. Force India, 10

6. Williams, 8

7. Haas, 4