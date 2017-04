Prémio do Tuttosport distingue o melhor jovem sub-20 a jogar na Europa. Renato Sanches está no Bayern de Munique, Diogo Dalot, Ruben Neves e Rui Pedro jogam no FC Porto; José Gomes no Benfica.

Alguns dos nomeados são bem conhecidos do futebol europeu. Kylian Mbappé (Monaco), Donnarumma (do Milan), Gabriel Jesus (do Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United) e Ousmane Dembelé (Borussia Dortmund) são os casos mais sonantes.