O ministro da economia italiano, Pier Carlo Padoan, revelou que "está para breve" um acordo formal entre o Estado e as autoridades europeias com vista à recapitalização do Monte dei Paschi, o banco mais antigo do mundo.

“Estou moderadamente otimista de que estamos a fazer progressos em todas as frentes e que estes nos permitirão, em breve, estabelecer um acordo formal”, disse o governante.

O Monte dei Paschi só em, 2016, perdeu 3.380 milhões de euros e falhou, em dezembro último, um aumento de capital de cinco mil milhões previsto no plano de reestruturação financeiro. E desde aí que, tem estado a negociar com o governo italiano, com o Banco Central Europeu e com a Comissão Europeia um plano de recapitalização cautelar, uma medida que permite aos governos nacionais injetar capital nos bancos com problemas e obriga acionistas e detentores de dívida subordinada a contribuirem para o resgate assumindo perdas.

De acordo com os últimos dados, a banca italiana tem em mãos 360 mil milhões de euros em crédito problemático, com apenas 225 mil milhões em capital para enfrentar eventuais perdas.