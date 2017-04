O grupo extremista Estado Islâmico (EL) reivindicou hoje os dois atentados que ocorrem esta manhã no Egito em igrejas coptas.

"As equipas do Estado Islâmico realizaram ataques contra duas igrejas em Tanta e em Alexandria", indicou a agência de propaganda do Estado Islâmico nas redes sociais.

Trinta e três pessoas morreram e outras 77 ficaram feridas na sequência dos atentados em em Tanta e Alexandria, no norte do Egito.