Georgina Rodríguez acordou com os seus superiores a cessão do seu contrato de trabalho, diz o jornal espanhol El Mundo.

Segundo a mesma publicação, a namorada de Cristiano Ronaldo terá deixado o seu emprego numa loja Prada, em Madrid, devido à pressão mediática e o assédio dos paparazzis.

A jovem modelo terá começado a negociar com prestigiadas agências para iniciar a sua carreira com modelo, lê-se no mesmo jornal.