A partir de julho deste ano, vai deixar de ser possível criar cartões de pagamento virtual a partir do site MBnet, gerido pela SIBS. Em causa está a preparação da aplicação de uma nova regulamentação europeia que irá entrar em vigor em 2018. Até aqui era possível era possível criar um cartão virtual a partir do cartões de débito ou crédito físicos para fazer pagamentos online, sem nunca dar a conhecer os dados do cartão real ao comerciante.

Mas apesar de ser impossível criar cartões virtuais através do site, o serviço vai continuar a ser oferecido na aplicação MB Way e através do serviço de homebanking dos bancos nacionais. Na aplicação MB Way, também gerida pela SIBS, a geração de cartões virtuais é semelhante ao processo utilizado no site MB Net, mas com um passo de segurança extra: a autenticação com password de seis dígitos associada ao MB Way junta-se ao normal utilizador e código do MB Net.

A empresa de gestão de transaçõesjá informou os utilizadores do MBnet a alteração futura através do site de geração de cartões virtuais, apontando o MB Way como alternativa principal.

De acordo com o relatório “SIBS Market Report: comércio Digital 2016”, o Mbnet é o segundo meio de pagamento mais utilizado nas compras online, apenas superado pelo pagamento de Serviços Multibanco. Mais de 80% dos 1.370 entrevistados já comprou algum produto ou serviço pela internet.