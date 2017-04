Sentiu-se uma nova explosão no Egipto. Pouca hora depois do ataque a uma igreja copta na cidade egípcia de Tanta, a imprensa internacional avança com uma segunda explosão.

Um bombista suicida fez-se explodir junto à catedral de São Marcos, em Alexandria.

No local do incidente estaria o Papa Tawadros II, que saiu ileso da sequência na explosão.

Até ao momento não há números oficiais, mas fala-se em dezenas de vítimas mortais.

Esta segunda explosão aconteceu poucas horas depois de uma outra ter acontecido esta manhã dentro de uma igreja copta, provocando 25 mortos e 60 feridos.