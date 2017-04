Alan Ruiz abriu o marcador mas foi Bas Dost o homem do jogo com três golos. O avançado holandês igualou Lionel Messi na corrida à Bola de Ouro com 27 golos.

A vitória dá também ao Sporting a melhor série de resultados da época com quatro vitórias consecutivas e sete jogos sem perder. Foi também a maior goleada da época.

Bas Dost tem agora 29 golos em 35 jogos na época. Com esta vitória, o Sporting passa a somar 60 pontos, menos cinco do que o segundo classificado – à condição – Benfica, que, no domingo, visita o Moreirense.