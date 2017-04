Com André Gomes no onze titular, o Barcelona não aproveitou o empate do Real Madrid com o Atlético Madrid e fez ainda pior. Perdeu na visita ao La Rosaleda por 2-0 e ficou a três pontos dos madridistas mas com mais um jogo.

O ex-Barcelona Sandro Ramirez inaugurou o marcador aos 32 minutos. Na segunda parte, Neymar foi expulso e já sobre os 90 minutos, Jony fechou a contagem.