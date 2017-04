Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, Rui Vitória foi lacónico: "Eu sei qual é o meu papel, a minha função, sei o clube que represento, sei a importância das minhas palavras e tenho uma postura muito positiva em relação ao desporto", referiu a propósito do processo instaurado por queixa do Sporting devido às declarações antes do jogo com o Sporting de Braga.

O treinador do Benfica reagiu ainda às palavras de Nuno Espírito Santo do FC Porto. "O Nuno Espírito Santo disse que se o FC Porto ganhar os jogos todos é campeão? É fé. Uma coisa é certa: somos a única equipa que dependemos exclusivamente de nós, se ganharmos todos os jogos seremos campeões. Mas não quero desperdiçar tempo com essas questões, o que me interessa é a minha equipa", realçou.

Sobre o jogo de amanhã à noite (20h15), «vamos jogar num campo difícil, contra um adversário que precisa de pontos e nos vai querer complicar a vida, mas, como sempre, vamos ser uma equipa convicta e determinada, com mais opções para o jogo. Do outro lado está um novo treinador (Petit), que tem características específicas e diferentes do anterior. Espero uma equipa bem organizada e neste tipo de jogos, contra os chamados grandes, os jogadores demonstram outros comportamentos", defendeu.