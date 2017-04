Os presidentes de junta de freguesia do partido mostram forte apreensão perante estudos internos que só dão a vitória numa única junta (Belém), das cinco que foram conquistadas em 2013, havendo um total de 24 na cidade. O facto de este ano não haver aliança com o CDS-PP poderá, então, beneficiar os partidos da esquerda.

Teresa Leal Coelho, a candidata do PSD à Câmara de Lisboa, continua a recusar reunir com Xavier depois do dirigente mostrar um crescente distanciamento em relação à direção de Passos.

Embora o programa tenha sido coordenado por José Eduardo Martins a convite de Mauro Xavier, a candidatura de Leal Coelho parece ter integrado o coordenador e deixado de fora quem o convidou. O contacto, ao que SOL apurou, é nulo. Teresa Leal Coelho deixou as preocupações mais relacionadas com a estrutura a Miguel Pinto Luz, presidente da distrital, e focou-se em dinamizar a candidatura, abrindo-a a independentes, que devem preencher as primeiras três vagas da lista de vereadores.