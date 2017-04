Luisão renovou contrato com o Benfica até 2018.

O anúncio foi feito pelo clube este sábado. O vínculo do capitão do Benfica terminava este ano, mas Luisão ainda vai jogar mais um ano no clube da Luz.

Luisão tem 36 anos e vai para a 15.ª época de águia ao peito. Tem no currículo cinco títulos de campeão nacional e duas Taças de Portugal.