Já são conhecidas as novas regras para os estágios profissionais.

De acordo com o Jornal de Negócios, a duração dos estágios vai manter-se nos nove meses, mas os estagiários com mestrado ou doutoramento vão receber mais.

Os estagiários com um mestrado vão passar a auferir 71624 euros e quem tiver um doutoramento passa a receber 737,31 euros. Atualmente, estagiários com mestrado ou doutoramento recebem o mesmo do que os estagiários com licenciatura.

Relativamente às empresas, as que contratarem estagiários para os quadros podem receber um prémio até 2.700 euros. Esse prémio será atribuído às empresas que contratem estagiários “num prazo máximo de 20 dias úteis a contar da data de conclusão do estágio”, diz a portaria publicada em Diário da República.

Os jovens com o nono ano já não poderão aceder aos estágios profissionais e vão ser encaminhados para formação.