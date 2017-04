Um ilusionista de rua tentava fazer o truque do “homem cortado ao meio”, segurando com uma mão o tronco de um ajudante e com a outra as suas pernas.

Mas, desta vez, correu mal. Alguém quis desmascarar o truque e lançou fulminantes na direção do mágico, que, assustado, acabou por revelar como se consegue esta ilusão.

O ajudante que supostamente está cortado ao meio, está sentado numa estrutura ao lado do ilusionista e as pernas são falsas.

O vídeo, filmado na China, está a tornar-se viral nas redes sociais.