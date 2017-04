O ataque de Estocolmo podia ter sido ainda mais mortífero. De acordo com a estação sueca SVT, as autoridades encontraram engenhos explosivos por detonar dentro do camião.

O canal diz ainda que o engenho tinha um líquido e que o autor do ataque ter-se-á queimado ao tentar detoná-lo.

Recorde-se que o homem, um uzbeque de 39 anos, abalroou várias pessoas com um camião numa movimentada rua de Estocolmo, fazendo quatro vítimas mortais.