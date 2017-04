O jogo grande da Liga espanhola neste fim de semana opõe os dois arquirrivais de Madrid: Real e Atlético. Os merengues já sabem: qualquer tropeção será aproveitado sem misericórdia por um Barcelona renascido depois da inacreditável reviravolta com o Paris Saint- -Germain na Liga dos Campeões. Só que o Atleti, já se sabe, nunca dá um jogo por perdido – muito menos o dérbi frente ao eterno rival. “É como se fosse uma final”, avisava esta quinta-feira Saúl Ñíguez.

E, como se não bastasse o ambiente intrínseco a estes duelos, Diego Simeone, bem à sua imagem, fez questão de começar a incendiar o dérbi ainda no encontro da última terça-feira com a Real Sociedad: nos minutos finais, com os colchoneros a segurar o magro 1-0, o treinador argentino virou-se para as bancadas e puxou pelos adeptos... com alusões ao Real. “’Bora, rapazes! O que se passa? Estão a dormir? Vamos, que falta pouco! Apoiem, parecem [os adeptos] do Real! Larguem a sandes e gritem, que já falta pouco!”, disparou, semanas depois de ter confessado não gostar de “tranquilidade”: “Quando o estádio se começa a calar, irrita-me. Não gosto dessa sensação.”

Curiosamente, do outro lado chegam sinais semelhantes. O Real é líder e está nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, mas o ambiente no balneário não parece ser dos melhores. Especialmente com James Rodríguez, cada vez mais em rota de colisão com o técnico Zinedine Zidane: no encontro desta quarta--feira, com o Leganés, o colombiano foi titular (o treinador resolveu descansar os jogadores mais influentes) e até abriu o marcador no triunfo por 4-2, mas não conseguiu esconder a irritação quando, aos 71 minutos, viu a ordem de substituição. As frases “A c... da tua mãe! Não me deixa fazer um jogo completo!” foram bem percetíveis na transmissão televisiva, tal como o facto de James não ter sequer olhado para Zidane quando saiu do terreno de jogo e ainda dado um soco no banco antes de se sentar. As hipóteses de ser titular frente ao Atlético já eram poucas – agora passaram a zero.

Hull já respira Nem só de dérbi de Madrid se fará o fim de semana, porém. Em Inglaterra, a jornada 32 reserva um Manchester City-Hull, com Pep Guardiola e Marco Silva frente a frente. É o primeiro teste ao Hull fora da zona de despromoção – um feito impressionante conseguido pelo técnico português. Já o Manchester United de José Mourinho visita o moribundo Sunderland e apenas a vitória é admissível – isto, se quiser continuar a sonhar com a presença na Liga dos Campeões via Premier League.

Jogo grande também na Alemanha, com o Bayern a receber o Dortmund – e nem os 15 pontos que separam as duas equipas tiram interesse a um encontro que se prevê emocionante.

Realce também para o Mónaco de Leonardo Jardim, que visita o Angers com a perspetiva de permanecer no topo da Ligue 1 a sete jornadas do fim da prova.