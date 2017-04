Já se podem rir

Gosto particularmente desta altura do ano em que os dias começam a ficar maiores

Gosto particularmente desta altura do ano em que os dias começam a ficar maiores, o calor faz-se sentir pela primeira vez e a luz que tão bem caracteriza o nosso país irrompe pelos nossos monumentos e paisagens, transformando-os em verdadeiras obras de arte. Mas gosto também porque aqueles que andam sempre maldispostos, que refilam por tudo e por nada e que em tudo têm de colocar um defeito perdem uma das suas principais desculpas para andarem acabrunhados: o tempo. E, quando é mau, tudo é justificável com esse cenário. A chuva, o vento, o frio, os dias mais curtos , há sempre uma boa razão para andar maldisposto.

Eu não concordo, acho sinceramente que a vida é muito curta e imprevisível para não fazermos um esforço para atingirmos a felicidade, e mesmo que ela não seja instantânea, que tenhamos a alegria de acreditar que chegará a época em que as coisas correrão melhor e a magia de sorrir para as adversidades e ter sempre a capacidade de fazer, lutar ou transformar, ao invés de queixar, de criticar e de se desculpabilizar, ao ponto de, em determinados meios da nossa sociedade, uma pessoa ser considerada mais séria quanto menos sorridente for - o que, convenhamos, é absolutamente deplorável.

Um pouco à semelhança das portagens, quem adora passar a vida bem-disposto é equiparado a um carro pesado, enquanto os outros são ligeiros. Porque sorrir, hoje em dia, dá muito nas vistas e parece que, para alguns, devia ser taxado, e as pessoas são tão programadas e estratégicas que preferem não o fazer para que os outros não retirem daí ilações. E não pensem que quem anda sorridente é sinal de que tudo na vida lhe corre bem ou que esses é que têm sorte porque a vida, para eles, calhou fácil. Por vezes é bem o contrário: tudo vai mal, e nessas alturas é especialmente difícil mostrar esse lado mais leve e confortante, mas vale sempre a pena fazer um esforço, tentar desvalorizar e relativizar, procurando encontrar sempre um pensamento positivo que nos faça acreditar.

Esse pensamento positivo encerra em si mesmo a força motora decisiva, no meu entender, para atrair boas vibrações. É por isso que eu acredito genuinamente que sorrir, valorizar as coisas boas, rir com boa disposição, ser otimista por natureza, todos esses predicados deixam-te invariavelmente mais perto de seres feliz. Ao contrário, passa-se o mesmo. Quem vive os dias sisudo, sempre com queixas, invejoso de quem veja melhor à sua volta acaba por atrair acontecimentos negativos. Um dos meus amigos mais bem-dispostos costuma até dizer na brincadeira que a espiral negativa acaba por ser tanta que, se essa pessoa comprasse um circo de anões, no minuto seguinte, eles começavam a crescer.

Isto para dizer que o verão está aí à porta, já podem fazer a saudação ao sol e têm mais uma boa oportunidade para tentar construir momentos de prazer, alegria e boa disposição. Já se podem rir que rir levanta a moral e dá outro significado à vida. Vão à praia, bebam umas com os amigos, riam até de manhã e, quando acordarem de ressaca, voltem a sorrir. Vão ver que é não nos levando tão a sério e, às vezes, até rindo-nos de nós próprios que encontramos algumas respostas, e é acreditando em tudo o que de bom temos e no que podemos ainda construir que o nosso grau de satisfação irá disparar seguramente. É difícil existir algo tão bom e, ao mesmo tempo, tão saudável como sorrir para alguém, e dificilmente algo tão mágico como ver devolvido esse sorriso.