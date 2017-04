Cristina Ferreira deu a entender que a capa da renovada revista Cristina teria como protagonista Marisa Cruz, Marta e Carla Andrino e uma modelo “plus sise”, mas a verdade é que a protagonista da nova edição é a própria Cristina Ferreira.

Numa entrevista ao colega das manhãs da TVI, Manuel Luís Goucha, Cristina revela que nunca deixará de amar António Casinhas, antigo companheiro e pai do seu filho.

“Eu amarei o Casinhas eternamente”, revela. “Cresci com ele. Tinha 17 anos quando comecei a namorar com ele. Portanto, eu descobri tudo com ele. E ele é… o pai do meu filho”, acrescenta Cristina na revista.

A apresentadora falou ainda da separação: “se há coisa de que tenho mágoa é de ter feito sofrer o pai do meu filho com tudo o que se disse em torno da nossa separação. Porque se o disseram foi devido à minha condição de figura pública”.