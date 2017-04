O processo que o Sporting instaurou ao Benfica deverá ser apoiado pelo FC Porto.

Em causa está o Benfica e o processo que o Sporting instaurou às águias referente ao apoio do clube às claques não legalizadas. Esta queixa deverá ser apoiada pelo FC Porto, escreve o jornal Record.

O diário desportivo avança que o FC Porto vai testemunhar contra o Benfica no processo. Eduardo Valente, administrador da SAD do Porto, Carlos Carvalho, diretor de segurança, e Fernando Saúl, responsável da ligação aos adeptos, serão as testemunhas portistas.