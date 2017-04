Diego Maradona ficou indignado com as revelações de Gabriel Batistuta, antigo ídolo do futebol argentino, que revelou ter sido ignorado pelos jogadores da atual seleção numa visita recente a um treino da equipa das Pampas. El Pibe não se conteve e criticou abertamente os jogadores, mas também o selecionador Edgardo Bauza, antigo colega de Maradona na seleção.

"Fiquei com vontade de chorar quando li o que o Batistuta contou. Até o meu neto Benjamín [filho do avançado Aguero, de oito anos] sabe quem é o Batistuta. É inadmissível que alguns jogadores não o cumprimentem. Mas também é culpa do treinador, porque devia ter-lhes explicado quem foi Batistuta e o que representou para nós", disparou o antigo craque e selecionador argentino.

Gabriel Batistuta, hoje com 48 anos, foi internacional pela Argentina entre 1991 e 2002, tendo apontado 56 golos em 77 jogos pela seleção - da qual foi o melhor marcador até ter sido recentemente ultrapassado por Messi. Pela Argentina, ganhou duas Copas América e uma Taça das Confederações. A nível de clubes, foi campeão argentino pelo River Plate e italiano pela Roma, mas foi na Fiorentina que deixou maior marca, nomeadamente pela parceria com Rui Costa, sendo ainda hoje o melhor marcador da história do clube viola.