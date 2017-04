O Benfica foi o melhor clube português durante o ano de 2016. A conclusão pertence à Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), cujo ranking anual foi agora divulgado.

Os encarnados subiram 69 lugares, em comparação com o ranking de 2015, ocupando agora a 31ª posição a nível mundial. Em 2014, por exemplo, haviam terminado em 12º. Em segundo na lista de clubes portugueses aparece o FC Porto (61º), com o Braga dois lugares atrás e o Sporting num longínquo 143º posto. Arouca (313º), Vitória de Guimarães (341º) e Rio Ave (360º) completam o lote.

Para a IFFHS, a melhor equipa do mundo em 2016 foi o Atlético Nacional, da Colômbia, que se tornou no primeiro clube sul-americano a subir ao topo do ranking. Real Madrid (2º) e Barcelona (3º) completam o pódio, com o PSG logo atrás e o Shakhtar Donetsk, agora treinado pelo português Paulo Fonseca, a fechar o top-5.

Ranking anual da IFFHS em 2016:

1.º - Atlético Nacional (383 pontos)

2.º - Real Madrid (310 pontos)

3.º - Barcelona (280 pontos)

4.º - PSG (262 pontos)

5.º - Shakhtar Donetsk (260,5 pontos)

6.º - Bayern (254 pontos)

7.º - Dortmund (250 pontos)

8.º - Sevilha (248 pontos)

9.º - Atlético de Madrid (239 pontos)

10.º- Juventus (234 pontos)

(...)

31º - Benfica (181 pontos)

(...)

61º - FC Porto (149, 5 pontos)

(...)

63º - Braga (149 pontos)

(...)

143º - Sporting (106 pontos)

(...)

313º - Arouca (69 pontos)

(...)

341º - V. Guimarães (65 pontos)

(...)

360º - Rio Ave (63,5 pontos)