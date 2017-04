O elogio dificilmente podia vir de alguém mais insuspeito: Dino Zoff, uma lenda do futebol italiano no que respeita à posição de guarda-redes, 112 internacionalizações pela Squadra Azzurra, campeão do mundo e da Europa. Em entrevista ao jornal espanhol "AS", o antigo guardião, hoje com 75 anos, falou de Casillas quando questionado sobre quem é, na sua opinião, o melhor guarda-redes espanhol "das novas gerações".

"Impossível não mencionar Casillas. A sua carreira fala por ele. Não sei se a decisão de sair do Real Madrid foi dele ou do clube e, no fundo, não importa muito. Ele continua a ser um grande guarda-redes também no FC Porto", atirou o antigo monstro das balizas também no Nápoles e na Juventus.

A cumprir a segunda temporada no FC Porto, Casillas - que há poucos dias foi ultrapassado por Buffon como o jogador europeu com mais internacionalizações - lidera a defesa menos batida do campeonato e tem somado exibições de grande nível, nomeadamente nos jogos com Benfica e Sporting. Ainda assim, não é chamado à seleção espanhola desde o último Europeu, quando Julen Lopetegui, seu ex-treinador do FC Porto, assumiu o comando da Roja.