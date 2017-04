Está definido o primeiro jogo oficial em Portugal a contar com a assistência do sistema do vídeo-árbitro: irá acontecer na final da Taça de Portugal entre Vitória de Guimarães e Benfica, no Jamor, a 28 de maio.

O sistema, recorde-se, já foi testado em nove jogos esta temporada, entre os quais as duas últimas partidas da segunda mão das meias-finais da Taça, mas sempre em modo "offline", ou seja, ainda sem haver permissão para o árbitro principal mudar qualquer decisão tomada inicialmente. Na final da Taça, tal já poderá acontecer.

A tecnologia do vídeo-árbitro, recorde-se, foi aprovada pelo International Board em março do ano passado. Portugal integra, desde junho, uma lista de seis países para acolher a fase experimental, juntamente com a Austrália, Brasil, Alemanha, Holanda e Estados Unidos. Até agora, na Europa, este sistema foi utilizado apenas em jogos da Taça da Holanda e particulares de seleções - no último (França-Espanha), revelou-se decisivo: foi dessa forma que se anulou um golo à França e se validou o segundo da Espanha, inicialmente considerado ilegal pelo árbitro.

"Este projeto do vídeo-árbitro traduz-se naquilo de criar as melhores condições para que os árbitros desempenhem da melhor forma possível a sua função e que, acima de tudo, sejam diminuídos os erros, que acontecem, de modo a ser salvaguardada a verdade desportiva. Ter essa responsabilidade numa final da Taça de Portugal é um desafio, um orgulho, mas também uma grande responsabilidade que temos sobre os ombros, mas estamos convictos de que vamos dar conta do recado", realçou o presidente da FPF, Fernando Gomes, em declarações ao site do organismo.