Há coisas que só se vêem, de facto, no Brasil. No caso, no campeonato baiano, onde o Fluminense de Feira, um modesto clube que a nível nacional atua na Série D (quarto escalão), se tornou conhecido mundialmente por causa das camisolas.

Mais concretamente, pela forma como decidiu, no último jogo do campeonato regional (1-2 contra o Bahia de Feira), colocar o patrocínio de um supermercado local: cada número da camisola dos jogadores era, na verdade, o preço de um produto do referido supermercado, como se pode ver na galeria de fotografias acima.

Original, sem dúvida.