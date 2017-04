“Golfe para todos” é o nome do evento que se insere no quadro das iniciativas da FPG para aumentar a notoriedade do golfe junto dos portugueses.

Um dos principais objetivos da FPG é aumentar o número de praticantes federados em Portugal que, atualmente, ronda os 15 mil atletas.

O evento abre as portas do Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, em Oeiras, a todos os que queiram testar a sua habilidade e conta, desde já, com várias figuras públicas.

O Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, o antigo guarda-redes do Sporting e da seleção nacional de futebol, Ricardo, o humorista e empresário José Diogo Quintela, a atleta Olímpica, campeã do Mundo e da europa da marcha, Susana Feitor, a velejadora Olímpica Joana Pratas e o piloto Manuel Gião, são apenas alguns dos notáveis que se associam à iniciativa.

A convite da Federação Portuguesa de Golfe, o programa da Manhã da Rádio Comercial estará ao vivo no Jamor, intercalando o microfone com o taco de golfe.

Pedro Ribeiro, Nuno Markl, Luísa Barbosa, Vasco Palmeirim e Cesar Mourão vão colocar-se na pele de Tiger Woods!

Na Segunda feira, a partir das 7h00 da manhã, haverá muito humor, música, prémios e golfe no Jamor.